4 أشياء غيّر بها "فيسبوك" العالم في عيد ميلاده العشرين

أعلنت الشركة قبل أيام عن إيرادات تزيد على 40 مليار دولار (32 مليار جنيه إسترليني) للربع الأخير من عام 2023، معظمها من تقديم خدمات إعلانية شديدة الاستهداف للمعلنين. وتم الإعلان عن ربح قدره 14 مليار دولار.. لكن أيضًا تسبب هذا في مشاكل عديدة لميتا؛ حيث تم تغريمها عدة مرات، بسبب سوء التعامل مع البيانات الشخصية.