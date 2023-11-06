"ديسكورد" يطبّق أسلوباً جديداً في استضافة الملفات.. هذه تفاصيله

ولن يتمكن المستخدمون بعد هذه الخاصية من القيام بذلك الأمر بسلاسة بعد الآن، بمجرد الابتعاد عن روابط الملفات الدائمة، لأن الروابط ستتوقف بعد يوم واحد، ولكن المصادر"، أشارت إلى أنه لن يتغير أي شيء بالنسبة للمحتوى المنشور أو المشارك داخل "ديسكورد" نفسه، فالأمر مرتبط بشكل خاص بالروابط الخارجية.