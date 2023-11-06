"ديسكورد" يطبّق أسلوباً جديداً في استضافة الملفات.. هذه تفاصيله

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "ديسكورد" للمحادثات الصوتية، عن تطبيقه أسلوباً جديداً، في استضافة الملفات المشتركة، في محاولة للقضاء على البرمجيات الضارة.
وأشار تقرير إلى أن "ديسكورد" بدأ فعلياً في تبديل الروابط منتهية الصلاحية للملفات المشتركة خارج النظام الأساسي، بحيث يبدأ استخدامها كروابط ملفات مؤقتة تنتهي صلاحياتها بعد 24 ساعة من تصفح المحتوى المستخدم.
وتوقعت المصادر أن يبدأ تنفيذ هذه الإستراتيجية الجديدة بصورة رسمية نهاية العام الجاري.
وقالت المصادر إن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو القضاء على البرامج الضارة، إلا في واقع الأمر ستعمل أيضًا على الحد من الاستخدام الأوسع لـ Discord كخدمة استضافة ملفات غير رسمية.
وتابعت المصادر قائلة إنه "ليس من غير المألوف أن يقوم المستخدمون بتحميل الصور والمحتويات الأخرى إلى خوادمهم الخاصة ثم نشر تلك الروابط في مكان آخر".
ولن يتمكن المستخدمون بعد هذه الخاصية من القيام بذلك الأمر بسلاسة بعد الآن، بمجرد الابتعاد عن روابط الملفات الدائمة، لأن الروابط ستتوقف بعد يوم واحد، ولكن المصادر"، أشارت إلى أنه لن يتغير أي شيء بالنسبة للمحتوى المنشور أو المشارك داخل "ديسكورد" نفسه، فالأمر مرتبط بشكل خاص بالروابط الخارجية.
قال متحدث باسم "ديسكورد" لموقع "بلييبنج كمبيوتر" إن التبديل إلى روابط الملفات المؤقتة "سيساعد فريق السلامة لدينا على تقييد الوصول إلى المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه، ويقلل عمومًا من كمية البرامج الضارة الموزعة باستخدام CDN (شبكة توصيل المحتوى) الخاصة بنا".
وأشار المتحدث باسم ديسكورد أيضًا إلى أنه "إذا كان المستخدمون يستخدمون ديسكورد، لاستضافة الملفات، فنوصيهم بالعثور على خدمة أكثر ملاءمة".