مفاجأة "غير سارة" بالنسبة لتقنيات "جلاكسي للذكاء الاصطناعي" الجديدة

فاجأت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية بتقنياتها الجديدة للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت عليها اسم "جلاكسي للذكاء الاصطناعي" التي تزامنت مع إطلاقها سلسلة هواتف "جلاكسي إس 24"، ولكن تقارير صحفية فاجأت عشاق هذه الهواتف بمفاجأة "غير سارة".
وأفاد تقرير صحفي نشرته صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية أن تقنيات "جلاكسي للذكاء الاصطناعي" قد لا تكون مجانية للأبد.
وأشار التقرير إلى قدرات الذكاء الاصطناعي في هذه الهواتف مثل "الترجمة في الوقت الفعل"، أو "إزالة الكائنات من الصور"، قد لا تكون مجانية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الميزات ستكون مجانية حتى نهاية عام 2025 لأجهزة "جلاكسي" المدعومة، بعد ذلك ستترك سامسونج الباب مفتوحًا لاحتمالية جعلها بمقابل مادي.
وقالت مصادر من داخل الشركة الكورية الجنوبية إنه بعد نهاية 2025، قد يتم تطبيق شروط مختلفة على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جهات خارجية.
ورغم أن "سامسونج" لم تقدم أي تفاصيل عن الرسوم المحتملة على هذه الخدمات، لكن نائب رئيس قسم الهاتف المحمول في الشركة، درو بلاكارد، قال إن سامسونج ملتزمة، بإتاحة ميزات Galaxy AI لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، ولن تفكر في أي تغييرات قبل نهاية 2025.
تعليقات سامسونج تشير إلى أنه بمجرد أن تصبح ميزات الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا وأكثر تكلفة في التشغيل، فقد تقوم الشركة بفرض رسوم إضافية عليها.
في الوقت الحالي، يمكن للمستهلكين أن يشعروا بالارتياح عندما يعلمون أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الرائعة من سامسونج تأتي مجانًا مع عائلة أجهزة "جلاكسي إس 24"، ولكن من الواضح أن الشركة تضع الأساس لجعل المستخدمين يدفعون مقابل المزيد من الميزات المتقدمة عندما يحين الوقت المناسب.