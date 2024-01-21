مفاجأة "غير سارة" بالنسبة لتقنيات "جلاكسي للذكاء الاصطناعي" الجديدة

ورغم أن "سامسونج" لم تقدم أي تفاصيل عن الرسوم المحتملة على هذه الخدمات، لكن نائب رئيس قسم الهاتف المحمول في الشركة، درو بلاكارد، قال إن سامسونج ملتزمة، بإتاحة ميزات Galaxy AI لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، ولن تفكر في أي تغييرات قبل نهاية 2025.