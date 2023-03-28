"شوهدوا يستغلونها بخبث".. تحذير أوروبي رفيع من تصعيد الاحتيال بـ "ChatGPT"

وتضيف، أن هذه المنصة ستشكل تحدياً أمنياً بالنسبة إلى سلطات إنفاذ القانون، حيث يمكن لـ"الجهات الخبيثة استغلالها"، مشيرة إلى أن المجرمين عادة ما يسارعون إلى استغلال التقنيات الجديدة، وشوهدوا وهم يستغلونها استغلالاً خبيثاً.