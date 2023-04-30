باحثون يطورون لوحة مفاتيح "ثورية" متوافقة مع الهواتف الذكية

طور مجموعة من الباحثين في مركز "فيوتشر إنترفيسيز جروب" لوحة مفاتيح ولوحة لمسية وصفوها بـ"الثورية"، التي تجعل الناس يستخدمون لوحة المفاتيح التقليدية على هواتفهم الذكية.
وأطلق الباحثون، وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، لوحة مفاتيح "فلات بانيل هابتيكس"، والتي توفر ردود فعل لمسية على أي سطح مستوى، وتستخدم لوحة مفاتيح قابلة للنفخ بسمك 5 ملم.
وتعمل هذه التقنية عن طريق مضخة كهروضوئية مدمجة، تستخدم التيار الكهربائي لتنشيط مضخات صغيرة، تدفع بسائل لسطح اللوح المرنة لتخلق أزرارًا صلبة بسمك 5 ملم.
ويستخدم النموذج الأول سطحًا ناعمًا من السيليكون كالذي يستخدم بالهواتف الذكية القابلة للطي حاليًا، لكنه ينتفخ وينمكش عند الطلب.
ويمكن استخدام هذه اللوحة ليس كلوحة مفاتيح مادية فقط، بل يمكن استخدامها لتضخيم رمز التطبيق أو عنصر واجهة مستخدم معين لمساعدة المكفوفين على التنقل، مثلاً.