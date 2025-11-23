"واتسآب" تطرح مزايا جديدة لتحسن رؤية الملاحظات

طرحت منصة التراسل الفوري المشفر الأشهر عالميا "واتسآب" مزايا جديدة وصفتها بأنها ستساعد في تحسين رؤية الملاحظات.
وأوضحت "واتسآب" أن ستعيد في التحديث الجديد ميزة "الملاحظات"، ولكن بتقنية مختلفة، حيث سيمكن مشاركة الحالات المزاجية والأنشطة لتظهر أعلى المحادثات، مع توفير ردود للدعم ومدة قابلة لتخصيص هذه الملاحظات.
وتقول "ميتا" المالكة لتطبيق "واتسآب" أن التحديث يمكنه تحسين رؤية الملاحظات ويسهل عملية استخدامها، عبر قسم "حول" في الملف الشخصي.
وتسمح الميزة للمستخدمين بمشاركة أنشطتهم أو حالتهم المزاجية الحالية، وأشارت "ميتا" إلى أن هذه الميزة ستصل إلى جميع المستخدمين تدريجيًا بدءًا من هذا الأسبوع.
وذكرت الشركة أن هذا التحديث يعد تحسينا كبيرا لقسم "الحالة" الأصلي، والذي كان موجودًا قبل ميزة الرسائل الخاصة في واتساب.
وصرحت واتساب على مدونتها الرسمية: "اليوم نُعيد طرح قسم حول ونُحسّنه، مما يجعله أكثر وضوحًا ودقةً وسهولةً في الاستخدام".
وتابعت قائلة "في الأيام التي تكون فيها متفرغًا لدقيقة ثم مشغولًا في الدقيقة التالية، يُمكن لقسم حول إخبار الآخرين عن سبب عدم قدرتك على التحدث أو ما تُريد التحدث عنه من خلال رمز تعبيري وعبارة قصيرة".
وتُعيد هذه الميزة تصميم الملاحظات، وتُظهرها أعلى المحادثات الفردية وملفات تعريف المستخدمين، مع إضافة وظائف للردود المباشرة.
ويُمكن للمستخدمين التحكم في مدة الملاحظات، مع انتهاء صلاحيتها تلقائيًا بعد يوم واحد ما لم يتم تعديلها يدويًا، ويُتيح التحديث إمكانية تخصيص توقيت الملاحظات من خلال الإعدادات، مما يسمح باختفاء الملاحظات بشكل أسرع أو بقائها مرئية لفترات أطول حسب تفضيلات المستخدم.