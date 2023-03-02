الشركة المالكة لتطبيق "شات جي بي تي" تُقَدّم هدية لمطوري الهواتف الذكية

قدمت شركة "أوبين إيه آي" المالكة لتطبيق "شات جي بي تي" هدية لمطوري التطبيقات والهواتف الذكية.
وأوضح تقرير أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الشركة سمحت لمطوري التطبيقات بدمج تقنية "شات جي بي تي" داخل تطبيقاتهم.
وأفادت بأنها ستسمح أيضًا بتوفير تقنية النسخ الصوتي الخاصة بها "ويسبر" لكل التطبيقات، كما أنها غيّرت شروط الخدمة الخاصة بها للسماح للمطورين بإلغاء الاشتراك في استخدام بياناتهم لإجراء تحسينات، مع إضافة سياسة الاحتفاظ بالبيانات لمدة 30 يومًا.
وستستخدم واجهة برمجة تطبيقات "شات جي بي تي" الجديدة نفس نموذج روبوت المحادثة الشهير؛ مما يسمح للمطورين بإضافة إصدارات غير متغيرة أو ذات نكهة من "شات جي بي تي" إلى تطبيقاتهم.
وستطرح الشركة واجهة البرمجة الجديدة بسعر 0.002 دولار لكل ألف رمز (حوالى 750 كلمة)، وسيتوفر خيار سعات مخصصة للمطورين الأثرياء الذين يتوقعون استخدام رموز أكثر مما تسمح به واجهة برمجة التطبيقات القياسية.
وتنضم خيارات المطور الجديدة إلى "شات جي بي تي بلس"، التي تم طرحها في فبراير الماضي بقيمة 20 دولارًا شهريًّا.