الشركة المالكة لتطبيق "شات جي بي تي" تُقَدّم هدية لمطوري الهواتف الذكية

وأفادت بأنها ستسمح أيضًا بتوفير تقنية النسخ الصوتي الخاصة بها "ويسبر" لكل التطبيقات، كما أنها غيّرت شروط الخدمة الخاصة بها للسماح للمطورين بإلغاء الاشتراك في استخدام بياناتهم لإجراء تحسينات، مع إضافة سياسة الاحتفاظ بالبيانات لمدة 30 يومًا.