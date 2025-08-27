"غوغل زيرو".. تهديد وجودي يربك حركة المرور إلى المواقع الإلكترونية ويثير قلق الناشرين

يسابق الناشرون الزمن لإيجاد حلول للتصدي لما يُعرف بـ«غوغل زيرو»، أو الانخفاض الحاد في حركة المرور عبر الإنترنت، وسط مخاوف متزايدة من أن الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «غوغل» تهدد بقاء المؤسسات الإعلامية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن خاصية «الموجزات الذكية» و«وضع الذكاء الاصطناعي» على محرك البحث باتت تقدّم للمستخدمين إجابات مختصرة ومفصلة مباشرة في صفحة النتائج، ما يجعل كثيراً منهم يكتفون بالموجز دون الحاجة للنقر على الروابط الأصلية. وأشارت الصحيفة إلى أن أربعة من كل خمسة مستخدمين يعتمدون الآن على ما يسمى «النتائج بلا نقر» في ما لا يقل عن 40% من عمليات بحثهم.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة «إندرز» ورابطة الناشرين المحترفين أن نصف المؤسسات الإعلامية تقريباً سجّلت تراجعاً في حركة المرور القادمة من البحث خلال العام الماضي، بينما أظهرت استطلاعات أخرى أن إحالات البحث من غوغل تراجعت بنحو الثلث خلال السنوات الخمس الماضية. وقال نيل فوغل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبول إنك» الأمريكية، إن استراتيجية «غوغل زيرو» أصبحت التحدي الأكبر لوسائل الإعلام عند التفكير في كيفية وصول القراء إلى المحتوى مستقبلاً.
وبحسب فايننشال تايمز، فإن الناشرين باتوا مضطرين للبحث عن بدائل تقلل الاعتماد على غوغل، مثل تعزيز الاشتراكات الرقمية، وتنظيم الفعاليات، وبناء علاقة مباشرة مع القراء، إضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات البريدية كقنوات بديلة.
في المقابل، ردّت غوغل على هذه المخاوف، مؤكدة أن حجم النقرات الكلي من البحث إلى المواقع الإلكترونية ما زال مستقراً، وأن «جودة النقرات» ارتفعت، إذ يميل المستخدمون إلى قضاء وقت أطول على المواقع بعد دخولهم إليها. ومع ذلك، يرى خبراء الإعلام أن المستقبل يتجه نحو بيئة رقمية جديدة يكون فيها الاعتماد على غوغل أقل محورية، الأمر الذي يفرض على الناشرين إعادة هيكلة نماذج أعمالهم لمواجهة هذا التغيير الجذري.