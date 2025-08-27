"غوغل زيرو".. تهديد وجودي يربك حركة المرور إلى المواقع الإلكترونية ويثير قلق الناشرين

في المقابل، ردّت غوغل على هذه المخاوف، مؤكدة أن حجم النقرات الكلي من البحث إلى المواقع الإلكترونية ما زال مستقراً، وأن «جودة النقرات» ارتفعت، إذ يميل المستخدمون إلى قضاء وقت أطول على المواقع بعد دخولهم إليها. ومع ذلك، يرى خبراء الإعلام أن المستقبل يتجه نحو بيئة رقمية جديدة يكون فيها الاعتماد على غوغل أقل محورية، الأمر الذي يفرض على الناشرين إعادة هيكلة نماذج أعمالهم لمواجهة هذا التغيير الجذري.