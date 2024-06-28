تحقيقات هندية حول "مصنع آيفون" بسبب ظروف تشغيل النساء

أعلنت الحكومة الهندية فتحها تحقيقًا بحق مصنع "فوكسكون" الخاص بهواتف "آيفون" في ولاية تاميل نادو؛ بسبب اتهامات مرتبطة بظروف تشغيل النساء.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هناك اتهامات متزايدة بأن شركة "فوكسكون" الموردة لشركة "أبل" ترفض تشغيل النساء الهنديات المتزوجات في وظائف تجميع هواتف "آيفون".
وتشير التقارير إلى أن الشركة استبعدت النساء المتزوجات من الوظائف في مصنعها الرئيسي لهواتف "آيفون" في الهند، مشيرةً إلى مسؤولياتهن العائلية الأكبر مقارنة بالنساء غير المتزوجات.
وقالت وزارة العمل الفيدرالية الهندية إن القانون "ينص بوضوح على عدم التمييز أثناء توظيف الرجال والنساء".
وقالت "فوكسكون" في بيان إنها "تدحض بقوة مزاعم التمييز في التوظيف على أساس الحالة الاجتماعية".
ولم تستجب شركة "أبل" ولا حكومة ولاية تاميل نادو لطلبات التعليق.
أنشأت شركة "فوكسكون"، أكبر مورد لأجهزة "آيفون" من أبل، أول مصنع لها في ولاية تاميل نادو في عام 2017، لكنها منذ ذلك الحين تعمل بقوة على توسيع عملياتها في الهند.
وفي عام 2023، بدأت في تجميع "آيفون 15" في الولاية، وفي وقت سابق من هذا العام.
وقالت الشركة إنها لا تؤيد التمييز في التوظيف أو التوظيف، وفي جولة التوظيف الأخيرة، كانت 25% من النساء المعينات متزوجات، وفقًا للشركة.
ويُزعم أن الممارسات التمييزية المفصلة في تحقيقات إعلامية حدثت في عامَي 2023 و2024.
وأضافت "فوكسكون": "عندما نرى مشكلة، فإننا نتصرف، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية التي تصل إلى أنهاء وكالة التوظيف".
ويقول نشطاء حقوق الإنسان: إن التقارير المتعلقة بممارسات التوظيف في الشركة في الهند مثيرة للقلق، بالنظر إلى أن الآلاف يتطلعون إلى مصانعها بحثًا عن فرص عمل.