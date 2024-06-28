تحقيقات هندية حول "مصنع آيفون" بسبب ظروف تشغيل النساء

أنشأت شركة "فوكسكون"، أكبر مورد لأجهزة "آيفون" من أبل، أول مصنع لها في ولاية تاميل نادو في عام 2017، لكنها منذ ذلك الحين تعمل بقوة على توسيع عملياتها في الهند.