تقارير عن خطط الشركة المصنّعة لـ"شات جي بي تي" المستقبلية

وجاءت هذه التقارير بعدما تَحَدّث الرئيس التنفيذي للشركة، عن أن "نقص وحدة معالجة الرسومات يثير مخاوف المستخدمين فيما يتعلق بسرعة وموثوقية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة؛ لذلك فإن الحصول على المزيد من شرائح الذكاء الاصطناعي أولوية".