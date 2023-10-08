تقارير عن خطط الشركة المصنّعة لـ"شات جي بي تي" المستقبلية

كشفت مصادر من داخل شركة "أوبين إيه آي" المصنعة لتطبيق "تشات جي بي تي" الشهير للذكاء الاصطناعي التوليدي، عن خططها المستقبلية المقبلة.
وأوضحت المصادر أن "أوبين إيه آي" تُخطط لصناعة الرقائق والمعالجات الخاصة بها؛ بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وأفادت المصادر بأن الشركة تستكشف حاليًا إمكانية صنع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؛ بل إنها قامت بتقييم عملية استحواذ محتملة.
وجاءت هذه التقارير بعدما تَحَدّث الرئيس التنفيذي للشركة، عن أن "نقص وحدة معالجة الرسومات يثير مخاوف المستخدمين فيما يتعلق بسرعة وموثوقية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة؛ لذلك فإن الحصول على المزيد من شرائح الذكاء الاصطناعي أولوية".
واستخدام OpenAI لرقائقها الخاصة، يمكن أن يجعل التكاليف المرتبطة بتشغيل منتجاتها أكثر قابلية للإدارة.
وفي الوقت الحالي، تسيطر "نيفيديا" على سوق الرقائق المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.