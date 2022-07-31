ما الذي يجعل جهاز HUAWEI MateBook X Pro هو الحاسوب المحمول الأكثر أناقة والأكثر أداءً هذا العام في المملكة العربية السعودية؟

بمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، سترى واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول جهازًا واحدًا. يمكنك الوصول إلى ملفاتك وتحريرها، واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هاتفك من خلال حاسوب MateBook الخاص بك، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفك الذكي.