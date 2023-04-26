تقارير: ساعات "أبل" الذكية ستوفر لك مدربك الخاص

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تستعد لطرح تحديثات جديدة لساعاتها الذكية "أبل ووتش"، والتي توفر لأول مرة مدربًا صحيًّا خاصًّا لكل مستخدم.
وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل تُطَور حاليًا "مدربًا صحيًّا" يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم تخصيصه لكل مستخدم ساعات "أبل ووتش"؛ بحيث يقدم له التدريبات التي تتلاءم مع حياته الطبيعية وتناسب طبيعة المهام التي يقوم بها كل يوم.
وتنوي أبل أن تطلق على مدربها الصحي الجديد اسم "كوارتز"، وسيعتمد على البيانات الخاصة بكل مستخدم من نظامه الغذائي، وأنماط عمله ونومه، وطبيعة النشاطات الرياضية التي يُفَضّلها ليقدم له البرنامج الرياضي المناسب له.
وأفادت المصادر بأنه يُتوقع أن يتم إطلاق "كوارتز" في وقت لاحق من عام 2024، ولن يكون مجانًا، وسيكون بمقابل مادي لم تكشف عنه المصادر بعد.
ولن تتخلى "أبل" بسبب هذا التطبيق عن تحديثات تطبيقها الشهير "هيلث"، الذي ستوفر له تحديثاتٍ إضافيةً تساعد على تتبع الحالة المزاجية لكل مستخدم، وتوفر له الأنماط الصحية الملائمة، التي تساعد على سعادة ورضا مستخدميه.