تقارير: ساعات "أبل" الذكية ستوفر لك مدربك الخاص

وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل تُطَور حاليًا "مدربًا صحيًّا" يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم تخصيصه لكل مستخدم ساعات "أبل ووتش"؛ بحيث يقدم له التدريبات التي تتلاءم مع حياته الطبيعية وتناسب طبيعة المهام التي يقوم بها كل يوم.