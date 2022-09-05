رغم فارق الـ40 عامًا.. لمن تميل حرب الأرقام بين "أبل" و"سامسونج"؟

جاء الرد لاحقًا من سامسونج، التي أصدرت أولى هواتفها من فئة غالاكسي، والذي يعمل بنظام أندرويد، في يونيو 2010، كردّ قوي على آيفون، الذي كان بصدد إطلاق الفئة الرابعة، لتبدأ رحلة "المنافسة الشرسة".