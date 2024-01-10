"سوني" تكشف النقاب عن سماعة رأس للواقع المختلط... هذه ميزاتها

وأوضحت "سوني" في بيان رسمي، أنّ سماعات الرأس الجديدة تمّ تصميمها بالتعاون مع شركة "سيمنز"، وتستهدف "منشِئي المحتوى المكاني"، والتي يمكن استخدامها في أي شيء بدءًا من تصميم المنتج وحتى إنتاج الأفلام.