كيف تعالج سرعة نفاد بطارية "آيفون"؟.. وضع الطاقة المنخفضة يُحسِّن من أداء الجهاز

وفي التفاصيل، لجأ العديد من مستخدمي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من أن بطارياتهم تنفد بسرعة بشكل غير متوقع؛ إذ نشر أحد المستخدمين لقطة شاشة لعمر بطاريته، تظهر سعة قصوى تبلغ 89% فقط، بالرغم من ادعاء شركة أبل أن بطارياتها يجب أن "تحتفظ بنسبة تصل إلى 80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند العمل في ظل الظروف العادية"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".