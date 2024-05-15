أحدث ابتكاراتها.. "غوغل" تعلن عن أدوات مساعدة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي

وتتمتع "غوغل" بوضع مثالي يتيح لها ترجمة هذه الرؤية بصورة ملموسة، إذ حققت عام 2023 أرباحًا بـ74 مليار دولار، وخدماتها حاضرة في يوميات الكثير من الناس في كل مكان، ومنها مثلًا "جي ميل" و"غوغل مابس" و"أندرويد" و"يوتيوب".