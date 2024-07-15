سامسونج تطلق إصدارًا خاصًّا من "جلاكسي زد فليب 6" احتفاءً بشخصية كارتونية شهيرة

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، إطلاقها إصدارًا خاصًّا من هاتفها القابل للطي الأحدث "جلاكسي زد فليب 6" يحتفي بشخصية Doraemon الكارتونية ضمن سلسلة المانغا اليابانية الشهيرة.
وقالت سامسونج في بيان رسمي: بالتزامن مع إطلاق الهاتف في احتفالية كبرى بباريس احتفالًا بدورة الألعاب الأولمبية؛ فقد نظمت الشركة معرضًا ضخمًا في هونغ كونغ لتقديم هذا الإصدار الخاص من الهاتف.
ولا يوجد أي تغيير في المواصفات والأجزاء الداخلية من الهاتف، ولكنه يتميز باللون الأزرق الفاتح المميز للشخصية، بالإضافة إلى احتوائه على حافظة Flipsuit مصبوغة بنفس طابق الشخصية مع حامل هاتف مغناطيسي.
وبداخل هاتف "جلاكسي زد فليب 6" يوجد في برنامجه الرسمي رسمًا متحركًا افتتاحيًّا معبرًا عن نفس الشخصية، ومجموعة تطبيقات تعبر عن روح الشخصية الكارتونية الشهيرة أيضًا.
وأشارت سامسونج إلى أن سعر الإصدار الخاص من الهاتف سيبدأ من 1370 دولارًا أمريكيًّا، وفتحت مرحلة الطلب المسبق له.
وأشارت إلى أنها لم تصمم إلا 800 نسخة فقط من هذا الإصدار.