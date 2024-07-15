سامسونج تطلق إصدارًا خاصًّا من "جلاكسي زد فليب 6" احتفاءً بشخصية كارتونية شهيرة

وقالت سامسونج في بيان رسمي: بالتزامن مع إطلاق الهاتف في احتفالية كبرى بباريس احتفالًا بدورة الألعاب الأولمبية؛ فقد نظمت الشركة معرضًا ضخمًا في هونغ كونغ لتقديم هذا الإصدار الخاص من الهاتف.