هل بدأ ضرب احتكار شركات التكنولوجيا العملاقة؟.. محكمة أمريكية تصدر "قرارًا تاريخيًّا" ضد غوغل

وكانت وزارة العدل الأمريكية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل، متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويًّا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونج من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيًّا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها؛ مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويًّا.