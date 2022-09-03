منصة ترامب المفضلة المثيرة للجدل تعود إلى "جوجل بلاي"

وكانت "جوجل" قد حذفت التطبيق من متجرها وحظرته، بعد اتهامه بالتورط في اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب، بسبب افتقار التطبيق إلى "سياسات الإشراف والتنفيذ التي تزيل المحتوى الفاضح مثل المشاركات التي تحرض على العنف"؛ على حد وصف المتحدث باسم جوجل حينها.