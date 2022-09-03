منصة ترامب المفضلة المثيرة للجدل تعود إلى "جوجل بلاي"

رصدت تقارير صحفية عالمية عديدة عودة منصة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المفضلة "بارلر" إلى متجر التطبيقات "جوجل بلاي" على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وكانت "جوجل" قد حذفت التطبيق من متجرها وحظرته، بعد اتهامه بالتورط في اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب، بسبب افتقار التطبيق إلى "سياسات الإشراف والتنفيذ التي تزيل المحتوى الفاضح مثل المشاركات التي تحرض على العنف"؛ على حد وصف المتحدث باسم جوجل حينها.
ولم تعلن جوجل إذا كان سماحها بعودة "بارلر" بعد امتثاله لجميع شروط التشغيل على "جوجل بلاي" أم لا، وأبرزها إلزامها بحظر أي محتوى مرفوض وحظر أو إزالة المستخدمين المسيئين.
ولكن رصد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن بارلر فعليًّا أجرى تعديلات جوهرية على تطبيقه، ليتوافق مع سياسات جوجل؛ حيث طبقوا سياسات لتعديل المحتوى وإزالة المشاركات التي تحرض على العنف؛ مما جعله متوافقًا مع متطلبات جوجل.