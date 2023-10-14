قريبًا.. "قوقل" تغيّر واجهتها الرئيسية

ذكرت مصادر في شركة قوقل الأمريكية أنها تعتزم تغيير واجهة صفحتها الرئيسية وتجربة عدة واجهات جديدة.
وتهدف هذه التجربة إلى تمكين المستخدمين من تخصيص المحتوى الذي يظهر على صفحتهم الرئيسية بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم.
ووفقًا للتقارير التقنية: تشير الفكرة التي تسعى قوقل لتنفيذها إلى أنها لن تكون مختلفة كثيرًا عن منافسه محرك البحث بنق "Bing"، الذي يعرض مجموعة من الأخبار والقصص والإعلانات وحالات الطقس على صفحته الرئيسية، مع إمكانية تخصيص المحتوى وفقًا لاهتمامات المستخدمين.
وتسعى "قوقل" إلى استعراض الأخبار، وأسعار الأسهم، وحالات الطقس، والنتائج الرياضية، وأسعار التذاكر على صفحتها الرئيسية.