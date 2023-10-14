قريبًا.. "قوقل" تغيّر واجهتها الرئيسية

ووفقًا للتقارير التقنية: تشير الفكرة التي تسعى قوقل لتنفيذها إلى أنها لن تكون مختلفة كثيرًا عن منافسه محرك البحث بنق "Bing"، الذي يعرض مجموعة من الأخبار والقصص والإعلانات وحالات الطقس على صفحته الرئيسية، مع إمكانية تخصيص المحتوى وفقًا لاهتمامات المستخدمين.