وثائق مسرّبة تكشف خطط "جوجل" لإعادة هيكلة أدواتها للذكاء الاصطناعي

وتشير الوثيقة إلى أن "جوجل" تخطط لإدخال تغييرات رئيسة في أداة "بارد" للذكاء الاصطناعي خلال هذا الأسبوع، ويتم تغيير اسمها إلى "جيمني"، لتندمج مع نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد متعدّد الوسائط الذي قدّمته في نهاية 2023، وبدأت بدمجه في منتجاتها المختلفة.