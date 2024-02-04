وثائق مسرّبة تكشف خطط "جوجل" لإعادة هيكلة أدواتها للذكاء الاصطناعي

كشفت وثائق مسرّبة من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، عن خططها من أجل إعادة هيكلة أدواتها للذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنها المنافسة بقوة في هذا السوق.
وتشير الوثيقة إلى أن "جوجل" تخطط لإدخال تغييرات رئيسة في أداة "بارد" للذكاء الاصطناعي خلال هذا الأسبوع، ويتم تغيير اسمها إلى "جيمني"، لتندمج مع نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد متعدّد الوسائط الذي قدّمته في نهاية 2023، وبدأت بدمجه في منتجاتها المختلفة.
ويُتوقع أن تبدأ "جوجل" في هذه التغييرات بدءاً من يوم 7 فبراير الجاري.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن "جوجل" تخطط لإطلاق تطبيق خاص بالذكاء الاصطناعي سيكون مدفوع الأجر تحت اسم "جيمني أدفانسد"، والذي سيوفّر تقنيات حديثة واستثنائية لمستخدميه.
ولم تكشف الوثيقة ما التقنيات الجديدة التي سيضيفها تطبيق "جيمني" مدفوع الأجر تلك، لكن اكتفت المصادر بالقول إنه سيكون "أكثر قدرة على القيام بمهام معقدة للغاية مثل البرمجة، والتفكير المنطقي، واتباع التعليمات الدقيقة، والتعاون الإبداعي".
ومن المتوقع أن يكون التطبيق متاحاً في أكثر من 150 دولة ومُحسّناً للغة الإنجليزية في البداية.