تحذير أمني من المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بشأن منتجات Samsung

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، دعا فيه مستخدمي منتجات Samsung إلى التحقق من تحديث أجهزتهم بأحدث الإصدارات الأمنية، وذلك بعد إصدار الشركة تحديثات أمنية هامة.
وأكد المركز أن شركة Samsung نشرت توضيحًا شاملاً لهذه التحديثات عبر الرابط التالي:
وشدد المركز على أهمية المسارعة في تنفيذ التحديثات الموصى بها لتفادي أي ثغرات أمنية محتملة قد تؤثر على خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم، مؤكدًا أن تجاهل التحديثات قد يعرض الأجهزة للاختراق والاستغلال من قبل جهات خبيثة.
يُذكر أن التنبيه الأمني صدر تحت رقم: 6940 - 2025، بتاريخ 3 سبتمبر 2025، ويأتي ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المركز الوطني لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ورفع الوعي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها.