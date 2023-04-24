هدية من "سامسونج" لمستخدمي "جلاكسي إس 23"

ويتميز محرر الصور الجديد من سامسونج، باستخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإضافة HDR إلى الصور، وتفتيحها وإصلاح التعتيم والتموج وإزالة الانعكاسات أو الظلال، وإصلاح تشوه العدسة، وإنشاء لقطة من الوضع الرأسي من صورة عادية، بالإضافة إلى تنميق الوجه أيضًا.