هدية من "سامسونج" لمستخدمي "جلاكسي إس 23"

قدّمت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، هدية لمستخدمي هواتف "جلاكسي إس 23"، التي تسمح لهم بالحصول على صور "نقية" وأكثر "ذكاء"؛ حسب وصف الشركة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية في منشور رسمي، أنها قررت طرح محرر الصور الجديد الخاص بها المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديد لسلسلة هواتف "جلاكسي إس 23"، خاصة أنه مدعوم بوحدة معالجة الرسوميات الأكثر قوة، والتي تسمح بعمله بصورة مثالية.
ويتميز محرر الصور الجديد من سامسونج، باستخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإضافة HDR إلى الصور، وتفتيحها وإصلاح التعتيم والتموج وإزالة الانعكاسات أو الظلال، وإصلاح تشوه العدسة، وإنشاء لقطة من الوضع الرأسي من صورة عادية، بالإضافة إلى تنميق الوجه أيضًا.
وأشارت إلى أن هناك "زرًّا سحريًّا" في محرر الصور الجديد كذلك، يعمل على ترقية جودة الصورة بطريقة طبيعية ولا يُظهر عليها أي تشوه.
وأشارت إلى أنها طرحته أولًا في هواتف "جلاكسي إس 23"، وستعمل قريبًا على طرح نسخ خاصة بالهواتف الأخرى، أبرزها هواتف من سلسلة "جلاكسي إيه".