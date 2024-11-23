خدمة سحابية جديدة من "سامسونج" تقدم ميزة "استثنائية" لعشاق الألعاب

كشفت تقاريرُ صحفية عالمية أنّ شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية ستطرح خدمة سحابية جديدة تقدم ما وصفته بـ"ميزات استثنائية" لعشاق الألعاب.
وأوضحت "سامسونج" أن خدمتها السحابية الجديدة ستسمح لجميع مستخدمي هواتف "جلاكسي" بممارسة الألعاب من دون تحميل الألعاب على هواتفهم.
وأشارت "سامسونج" إلى أنّ منصتها السحابية الجديدة للألعاب ستكون مجانية عبر نظام تشغيل "أندرويد"، وستكون متاحةً عبر هواتف "جلاكسي".
ولفتت إلى أنّ خدمة "جيمين هب" التجريبية، باتت متاحة حاليًّا لمختلف الجمهور، بعد انتهاء اختباراتها لمدة عام تقريبًا.
وستكون هذه المنصة متاحة حاليًّا بـ23 لعبة مجانية متاحة، من بينها ألعاب شهيرة مثل "كاندي كراش ساجا" و"هونور أو كينجز".
وتقول "سامسونج": إن منصتها الجديدة ستمكّن مستخدميهم من بثّ مختلف البرامج الأخرى من دون القلق على مساحة التخزين الداخلية الخاصة بهواتفهم.
وقال "جونج وو" رئيس خدمات الألعاب في سامسونج: إنّه على عكس الخدمات السحابية الأخرى، لا يوجد محتوى محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع ولا توجد اشتراكات شهرية للمستخدمين للوصول إلى هذه الألعاب عبر تقنية البثّ السحابي الخاصة بالشركة.
وتأمل "سامسونج" أن تجتذب منصتُها المزيدَ من مطوري الألعاب الراغبين في زيادة التفاعل على ألعابهم، علاوة على أنها ستوفر لهم أرباحًا أفضل؛ حيث سيتمّ توجيه عوائد الإعلانات مباشرة لهم، بدلًا من توجيههم إلى رابط في متجر التطبيقات.