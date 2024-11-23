خدمة سحابية جديدة من "سامسونج" تقدم ميزة "استثنائية" لعشاق الألعاب

وتأمل "سامسونج" أن تجتذب منصتُها المزيدَ من مطوري الألعاب الراغبين في زيادة التفاعل على ألعابهم، علاوة على أنها ستوفر لهم أرباحًا أفضل؛ حيث سيتمّ توجيه عوائد الإعلانات مباشرة لهم، بدلًا من توجيههم إلى رابط في متجر التطبيقات.