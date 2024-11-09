"مايكروسوفت" تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي محسّنة مخصصة للمطورين

وقال مدير فريق تصميم المنتجات في مايكروسوفت، سبنسر رينولدز عن هذه الميزات: "هذا جزء من نظام كوبايلوت البيئي، الذي يهدف بشكل خاص إلى تمكين المستخدمين من القدرة على التفاعل مع خدمات مايكروسوفت أزوري، وعرض الموارد، وتدوير موارد إضافية، وما إلى ذلك".