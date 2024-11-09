"مايكروسوفت" تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي محسّنة مخصصة للمطورين

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة محسّنة مخصصة للمطورين، يمكنها دمج خدمات "مايكروسوفت أزوري إيه آي" بشكل أكبر مباشرة في أدوات المطورين مثل "جيت هب" و"في إس كود".
وتقول الشركة الأمريكية إن هذه الأدوات مهمة لإنشاء بيات تطوير شاملة ومعززة بالذكاء الاصطناعي للمطورين؛ حيث توفر ميزات جديدة كليًّا في عالم البرمجة.
وقال مدير فريق تصميم المنتجات في مايكروسوفت، سبنسر رينولدز عن هذه الميزات: "هذا جزء من نظام كوبايلوت البيئي، الذي يهدف بشكل خاص إلى تمكين المستخدمين من القدرة على التفاعل مع خدمات مايكروسوفت أزوري، وعرض الموارد، وتدوير موارد إضافية، وما إلى ذلك".
ويمكن لهذه الأدوات دعمُ إدارة الموارد ونشر التطبيقات واستكشاف الأخطاء فيها وإصلاحها، وتوسيع قدرات الدردشة بالذكاء الاصطناعي الموجودة في "جيت هب كوبايلوت"، وتبسيط توفير الموارد، وتبسيط نشر التطبيقات من خلال قوالب "ديفلوبر أزوري".
كما قدّمت "مايكروسوفت" قوالب تطبيقات الذكاء الاصطناعي للنشر السريع، تُمَكن المطورين من بدء المشاريع باستخدام أطر ومكونات مصممة مسبقًا عبر بيئات متعددة، وتدعم لغات البرمجة والنماذج والأطر الشائعة من موفري أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة.