"سامسونج" تعلن عن أرباحها وتُحذر من هذا الأمر

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تسجيلها زيادة بنسبة 12% من أرباحها؛ ولكنها حذّرت من أمر وصفته بـ"الخطير".
وأوضحت سامسونج في بيانٍ نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها رصدت ضعفًا واضحًا في الطلب على الأجهزة المحمولة وحواسيب الكمبيوتر.
وأكدت سامسونج أنها سجلت إيرادات في الربع الثاني من عام 2022، تصل إلى 77.2 تريليون وون كوري، أي ما يوازي 59.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعد رقمًا قياسيًّا في الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وذكرت سامسونج أن الأرباح التشغيلية لها، وصلت إلى 10.8 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق، وهو الأفضل حتى الآن منذ عام 2018.
وساهم قسم حلول الأجهزة وأشباه الموصلات في القسم الأكبر من أرباح سامسونج، كما هو الحال في السنوات الماضية، وحقق ارتفاعًا خياليًّا في الأرباح الحالية؛ حيث صدر وحده 21.9 مليار دولار أمريكي، وأرباح تشغيلية 7.7 مليارات دولار.
مع ذلك، أشارت سامسونج إلى أن الطلب على الرقائق وعلى المنتجات الاستهلاكية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، كان أضعف بكثير مما كان متوقعًا.
وتوقعت سامسونج أن يظل الطلب على الأجهزة الاستهلاكية ضعيفًا، بل وتعتقد أن هناك احتمالًا لهذا الركود في الطلب ليشق طريقه إلى المؤسسة.
وتأثرت أرباح سامسونج من الإلكترونيات الاستهلاكية بالانخفاض العام على الطلب في السوق، وألقت الشركة باللوم على "القضايا الجيوسياسية والمخاوف بشأن التضخم، بالإضافة إلى استمرار ضعف الموسمية"، في تراجع أرباح قسم الهاتف المحمول.
وقالت أيضًا: إن تكاليف المكونات والخدمات اللوجستية أثرت على ربحية الشركة وتسببت في انخفاضها عن الربع السابق.
ولا تتوقع سامسونج أن تنفجر مبيعات الهواتف الذكية في الربع القادم أيضًا؛ مشيرة إلى أن "من المرجح أن يظل الطلب على الهواتف الجديدة متماثلًا على أساس سنوي أو يظهر فقط نموًّا رقميًّا واحدًا؛ بسبب المشكلات الجيوسياسية الطويلة والشكوك الاقتصادية".
وأضافت قائلة: "مع ذلك، نأمل أن يؤدي إطلاق الأجهزة القابلة للطي الجديدة إلى زيادة أرقام مبيعاتها في الأشهر المقبلة".
ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقابَ عن هواتفها القابلة للطي من الجيل التالي في حدث عالمي قادم في 10 أغسطس.