"سامسونج" تعلن عن أرباحها وتُحذر من هذا الأمر

وأكدت سامسونج أنها سجلت إيرادات في الربع الثاني من عام 2022، تصل إلى 77.2 تريليون وون كوري، أي ما يوازي 59.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعد رقمًا قياسيًّا في الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي.