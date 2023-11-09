تحديث جديد على "واتساب" يحمي اتصالاتك "الخاصة"

أطلقت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" تحديثًا جديدًا على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، يمكنه أن يحمي الاتصالات "الخاصة" للمستخدمين.
وأوضحت "واتساب" أن الإصدار الأخير، يمكّن المستخدم من إخفاء عنوان IP الخاص به، أثناء المكالمات عن الطرف الآخر أثناء المكالمة عبر خوادم "واتساب".
وبتلك الطريقة لن يتمكن أي شخص تتصل به من معرفة موقعك الحقيقي ولا المكان الذي تتصل منه، لمنع الهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا على بيانات المستخدمين.
وللوصول إلى هذه الميزة الجديدة في المكالمات، يمكن اتباع الخطوات التالية داخل تطبيق "واتساب":
- اضغط على الإعدادات.
- انتقل إلى الخصوصية.
- حدد "متقدم".
- اضغط على حماية عنوان IP في المكالمات.