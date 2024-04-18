لا تحديثات ولا دعم.. مايكروسوفت توقف الدعم عن إصدارين من إصدارات "Office"

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف عن تقديم الدعم البرمجي تمامًا لإصداري Office 2016 وOffice 2019 العام القادم.
وبحسب "روسيا اليوم"، فإن مايكروسوفت قررت وقف الدعم البرمجي لخدمات Office 2016 وOffice 2019 تمامًا بحلول 14 أكتوبر 2025، موضحة أنها لن توفر تحديثات الأمان أو إصلاحات الأخطاء البرمجية أو الدعم الفني لهذه البرمجيات اعتبارًا من التاريخ المذكور.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن استخدام الخدمات المذكورة بعد انتهاء الدعم البرمجي عنها قد يعرض مستخدميها لخطر اختراق البيانات، كما ستظهر لهم بعض المشكلات في توافق هذه البرمجيات مع أجهزتهم.
وبالنسبة للمؤسسات التي لا تزال بحاجة لإصدارات Office التي ليست بحاجة للعمل مع الإنترنت، فإن إصدار Office LTSC 2021 ما يزال متاحًا، لكن الدعم التقني له من المفترض أن يتوقف في 13 أكتوبر عام 2026 أيضًا.
وكانت مايكروسوفت قد أشارت في وقت سابق إلى أن إصدارات Office 2024 وOffice 2024 LTSC ستحصل على دعم برمجي لمدة 5 سنوات مع أنظمة Windows 10 و Windows 11، لكنها لن تحصل على جميع الميزات المتوفرة عبر خدمات Microsoft 365 E3، مثل الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.