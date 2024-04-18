لا تحديثات ولا دعم.. مايكروسوفت توقف الدعم عن إصدارين من إصدارات "Office"

وبالنسبة للمؤسسات التي لا تزال بحاجة لإصدارات Office التي ليست بحاجة للعمل مع الإنترنت، فإن إصدار Office LTSC 2021 ما يزال متاحًا، لكن الدعم التقني له من المفترض أن يتوقف في 13 أكتوبر عام 2026 أيضًا.