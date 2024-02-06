مالك "جوجل روسيا" يعلن مغادرته البلاد وموسكو ترحب

وتعرض فولوز لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي قال في عام 2022 إن ياندكس "مسؤولة عن الترويج لوسائل الإعلام والروايات الحكومية الروسية في نتائج بحثها، وتشويه وإزالة المحتوى الذي ينتقد الكرملين، مثل المحتوى المتعلق بروسيا، والحرب الروسية على أوكرانيا.