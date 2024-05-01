الكشف عن طريقة "خبيثة" تتحايل بها "تيك توك" على لوائح "آبل"

كشفت تقاريرُ صحفية عالمية عن طريقة وصفت بـ"الخبيثة" التي تتحايل بها منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" على لوائح شركة "آبل" الأمريكية الخاصة بعمليات الشراء.
وأظهرت صور سرّبها نشطاء وخبراء أمن سيبراني، أن شركة "آبل" الأمريكية تختبر طريقة جديدة لمواجهة انتهاك مزعوم لـ"تيك توك" لقواعد الشركة بشأن الشراء داخل التطبيقات.
وتزعم التقارير أن "تيك توك" توفّر للمستخدمين طريقة تسمح لبعض المستخدمين بشراء العملات مباشرة من موقعها على الويب، وأعطت بعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" خيار "محاولة إعادة الشحن على موقعها الرسمي، لتجنب رسوم الخدمة داخل التطبيق.
وتصل عمولة "آبل" لنسبة "30%" على المشتريات داخل التطبيقات.
وبحسب الصور المسربة: تطالب "تيك توك" المستخدمين بتوفير حوالي 25 بالمائة عند شراء العملات المعدنية "المستخدمة لمنشئي الإكراميات" بفضل انخفاض رسوم خدمة الطرف الثالث.
ويمكنهم بعد ذلك استخدام "Apple Pay" أو "PayPal" أو بطاقة الائتمان أو الخصم لإتمام معاملاتهم.
وتتزامن هذه التقارير مع احتمالية حظر "تيك توك" من متاجر التطبيقات الأمريكية قريبًا، بسبب القانون الأمريكي الجديد الذي يجبرها على بيع نشاطها في الولايات المتحدة أو أن تتعرّض للحظر بسبب مخاوف على الأمن القومي.