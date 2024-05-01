الكشف عن طريقة "خبيثة" تتحايل بها "تيك توك" على لوائح "آبل"

وتزعم التقارير أن "تيك توك" توفّر للمستخدمين طريقة تسمح لبعض المستخدمين بشراء العملات مباشرة من موقعها على الويب، وأعطت بعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" خيار "محاولة إعادة الشحن على موقعها الرسمي، لتجنب رسوم الخدمة داخل التطبيق.