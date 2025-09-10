كل ما تودون معرفته عن إصدارات "أبل" الجديدة... "آيفون 17" وسماعات "آير بودز برو 3" وساعة "أبل سيريس 11" وغيرها

كشفت شركة "أبل" الأمريكية النقاب عن إصدارات عديدة بمؤتمرها فجر اليوم، كان أبرزها أجهزة "آيفون 17" وسماعات "آير بودز 3" وساعة "أبل ووتش سيريس 11".
وستتوفر جميع إصدارات أبل في المتاجر وسيتم شحنها إلى المنازل اعتبارا من 19 سبتمبر الجاري.
وأعلنت "أبل" عن 4 إصدارات جديدة من "آيفون 17" كان أبرزها إصدار "آيفون 17 آير" الذي يتميز بأنه أنحف وأخف وزنًا من أجهزة أبل الأخرى، وبهيكل جديد من التيتانيوم، يبدأ سعره من 999 دولارًا.
ولا يزال سعر آيفون 17 الأساسي 799 دولارًا، وهو مزود بشاشة مُحسّنة بمعدل تحديث أعلى، وكاميراـ كما أن شاشة الهاتف أكبر قليلاً، بينما حافظ الهاتف نفسه على حجمه.
وحصل آيفون برو من أبل على زيادة في السعر قدرها 100 دولار، ويبدأ سعر آيفون 17 برو الآن من 1099 دولارًا.
مع ذلك، تقول أبل إن المستخدمين سيحصلون على مساحة تخزين 256 جيجابايت في الطراز الأساسي، بدلاً من 128 جيجابايت في الطراز الأساسي.
لم يحصل هاتف "آيفون 17 برو ماكس" على تحديث كبير في سعره، ويظل عند 1199 دولارًا أمريكيًا وما فوق، على الرغم من أن أبل أضافت طرازًا جديدًا عالي الجودة بسعة تخزين 2 تيرابايت.
وتم تحسين جودة الصوت وإلغاء الضوضاء في سماعات "آير بودز برو 3" الجديدة، ومن الميزات الجديدة أنها ستتمكن من ترجمة المحادثات باللغات الأجنبية في الوقت الفعلي، يبلغ سعرها 249 دولارًا أمريكيًا، وهو نفس سعر سابقتها.
كما أصدرت الشركة 3 طرازات جديدة من ساعات "أبل ووتش" وهي "سيريس 11" و"إس إي" منخفض التكلفة، و"ألترا" عالية المواصفات.
وأضافت أبل ميزة صحية جديدة إلى ساعاتها التي ستستخدم التعلم الآلي لتحديد ما إذا كان المستخدم معرضًا لخطر ارتفاع ضغط الدم.
وأشارت "أبل إلى أن نظام تشغيل "آي أو إس 26" سيتوفر كتحديث مجاني منذ يوم الاثنين المقبل.
تفرض شركة أبل 200 دولار أمريكي لمضاعفة سعة تخزين هاتف آيفون.
في حين عدّلت أبل السعر الابتدائي لهاتف آيفون 17 برو، برفعه 100 دولار أمريكي، أفادت أن جزءًا من السبب يعود إلى امتلاكه نفس سعة التخزين المتوفرة في الإصدار المُحسّن من العام الماضي.
وصرح جريج جوسوياك، رئيس التسويق في أبل، خلال حفل الإطلاق: "يبدأ سعر آيفون 17 برو من 1099 دولارًا أمريكيًا، وهو نفس السعر الرائع لهاتف آيفون 16 برو بسعة 256 جيجابايت الذي صدر العام الماضي".
لكن الآن، يبلغ سعر خيار التخزين المُحسّن الأول في طرازات "آيفون 17" 200 دولار أمريكي، بدلاً من 100 دولار أمريكي.
على سبيل المثال، يبلغ سعر آيفون 17 إير بسعة تخزين 256 جيجابايت 999 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر آيفون 17 إير بسعة تخزين 512 جيجابايت 1199 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع أبل.
بالنسبة لطرازات iPhone 17 Pro يصل السعر الإجمالي إلى 1999 دولارًا لسعة تخزين 2 تيرابايت.
سيصدر نظام تشغيل آيفون الجديد من أبل يوم الاثنين، ويُمثل التغيير الأكبر في iOS 26 بالنسبة لمعظم الناس إعادة تصميم بصرية شاملة.
وتُطلق أبل على مظهر iOS الجديد اسم "الزجاج السائل"، وقد استبدلت الأزرار والقوائم الثابتة المعتمة في جميع أنحاء نظام التشغيل برسوم متحركة جديدة وتصميمات شفافة مصممة لتتدفق بسلاسة أثناء تصفح المستخدم للبرنامج.
صرحت شركة أبل أن طرازي iPhone 17 Pro وPro Max سيحتويان على "أفضل نظام كاميرا ابتكرناه على الإطلاق".
سيتم دعم الهاتفين بكاميرا أمامية مركزية بدقة 18 ميجابيكسل، وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل، وتقريب بصري 4 أضعاف.
كما سيتم تزويدهما بعدسة تليفوتوغرافية رباعية المنشور مع نظام تثبيت صورة مُحسّن للرقابة.
وأعلنت شركة أبل عن هاتف آيفون إير، وهو أول إعادة تصميم رئيسية له منذ عام ٢٠١٧.
وأشارت إلى أن الهاتف الجديد يتميز بأنه نحيف وخفيف وبإطار من التيتانيوم و"مقاوم للغبار". وأضافت أبل أن سمكه يبلغ ٥.٦ ملم، ويتوفر بألوان الأبيض والذهبي والأسود والأزرق السماوي.
وتقول أبل إن هاتف إير أكثر متانة من هواتف آيفون السابقة، ويستخدم شريحة أطلقت عليها اسم A19 Pro.
وقال أحد مقدمي برنامج أبل: "كان هدفنا صنع آيفون يبدو وكأنه قطعة من المستقبل، قوي، ولكنه في الوقت نفسه رقيق وخفيف الوزن، لدرجة أنه يختفي بين يديك".
وسيتمتع هاتف iPhone 17 Air ببطارية تدوم طوال اليوم، بفضل ميزات جديدة لتوفير الطاقة، تتعرف على أنماط استخدام الشخص وتتنبأ بمواعيد نفاد البطارية.
وذكرت الشركة أن سمك الهاتف يبلغ 5.6 ميلليمتر فقط.
ستعود إصدارات "آيفون برو" الجديدة إلى الهياكل المصنعة من الألومنيوم، بدلا من استخدام التيتانيوم في الإصدارات السابقة والمستخدم في "آيفون 17 آير".
وأعلنت أبل أنها حدّثت وحدات معالجة الرسومات في رقاقاتها لتتناسب مع الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تشغيل نماذج التعلم الآلي محليًا، باعتمادها شريحة "آيه 19 برو" والتي تتضمن العديد من التحسينات للذكاء الاصطناعي.
وأضافت الشركة أن الشريحة الجديدة تتميز ببنية تخزين مؤقت من الجيل الثاني تُضاعف قدرتها على إجراء العمليات الحسابية. كما أضافت أجزاءً تُسمى "مسرعات التعلم الآلي" إلى معالجات الرسومات، أو وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، المستخدمة عادةً للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الرسومات.
وقال جريج جوسوياك، كبير مسؤولي التسويق في أبل، أن الشريحة ستُمكّن أجهزتها من تشغيل نماذج لغات محلية كبيرة.
وتقول الشركة إن هذه التحديثات ستسمح لهواتفها الجديدة بتحقيق أداء حسابي باستخدام وحدة معالجة الرسومات أعلى بثلاث مرات من هواتف العام الماضي. كما ذكرت أبل أن أداء الهاتف الحسابي يُقارن بأداء أجهزة MacBook Pro المحمولة.
ستتوفر سلسلة هواتف iPhone 17 بخمسة ألوان: أرجواني، أزرق ضبابي، أسود، أبيض، ورمادي.
كما ستتميز بطبقة حماية "Ceramic Shield 2"، التي تقول أبل إنها ستجعل الأجهزة أكثر مقاومة للخدش بثلاث مرات من الطرز السابقة.
من المتوقع أن يبدأ سعر ساعة "أبل ووتش إس إي 3" منخفضة التكلفة من 249 دولار أمريكي أما ساعة "سيريس 11" من 399 دولار أمريكي "ألترا 3" من 799 دولار أمريكي.
ووصفت "أبل" ساعة "سيريس 11" بأنها "أرق وأكثر ساعات أبل راحة".
ويُضفي طلاء السيراميك على زجاجها مزيدًا من الصلابة ومقاومة الخدش، كما تتميز بمودم وهوائي 5G جديدين، وهي أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتستهلك طاقة بطارية أقل تدوم 24 ساعة.
وستتوفر "سيريس 11" بألوان الأسود الفاحم، والفضي، والذهبي الوردي، بالإضافة إلى إصدار رمادي جديد.
وتُصنّف Apple ساعتها Apple Watch كأداة مساعدة صحية، ويتمثل أكبر تحسين طبي لها هذا العام في طرازات Series 11 في قدرتها الآن على مراقبة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وأضافت الشركة أن خوارزميتها تبحث عن ارتفاع ضغط الدم المزمن في الخلفية، من خلال مراجعة البيانات على مدار 30 يومًا.
وذكرت أبل أن تقنيتها تستند إلى سلسلة من الدراسات الطبية التي شملت 100 ألف مشارك.
وقالت سمبول ديساي، نائبة رئيس قسم الصحة في أبل: "باستخدام بيانات من مستشعر نبضات القلب البصري، تبحث الخوارزمية عن ارتفاع ضغط الدم المزمن من خلال تحليل كيفية استجابة الأوعية الدموية".
ومع ذلك، حذرت من أن هذه الخوارزمية لن تكشف جميع حالات ارتفاع ضغط الدم، فيما أعلنت الشركة أنها تتوقع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "قريبًا".
سيبلغ سعر السماعات الجديدة 249 دولار أمريكي، وهو نفس سعر الجيل السابق، وستطرح للبيع في 19 سبتمبر، وستتوفر بخمسة أحجام.
وقالت كيت بيرجيرون، نائبة رئيس أبل لهندسة الأجهزة، بأن الجهاز الجديد سيكون أكثر ملاءمةً للآذان من الإصدارات السابقة من "آير بودز"، وسيحتوي على ميزات الترجمة.
وتتميز سماعات الأذن الجديدة أيضًا بميزات صوتية مكانية مُحسّنة.
وأضافت بيرجيرون: "بغض النظر عن نوع سماعات الرأس التي استخدمتها سابقًا، ستتمتع مع AirPods 3 بأفضل تقنية إلغاء ضوضاء نشطة في العالم مقارنةً بأي سماعات أذن لاسلكية أخرى، كما تُمكّنك الشفافية من سماع محيطك، وسيبدو صوتك والأشخاص الذين يتحدثون إليك أكثر طبيعية من أي وقت مضى".
ومضت قائلة ""عمر البطارية سيكون أطول، وسيستمر لمدة 8 ساعات بشحنة واحدة، مقارنةً بـ 6 ساعات سابقًا".
ستتمكن سماعات أبل اللاسلكية الجديدة، من ترجمة المحادثات باللغات الأجنبية فورًا، مشيرة إلى أنها "لا تترجم الكلمات فحسب، بل تُترجم معنى كل عبارة نيابةً عنك. عندما تحتاج إلى التحدث، تحدث بشكل طبيعي."