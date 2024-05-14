"خطورة عالية جداً".. تحذير عن ثغرات بمنتجات "غوغل" و"الأمن السيبراني" يوصي

وأوصى المركز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بتحديثٍ لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات غوغل، وفق ما أصدرته الشركة، داعياً إلى المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google، عبر الرابط الآتي: "https://cert.gov.sa/ar/security-warnings/google-alert43/".