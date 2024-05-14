"خطورة عالية جداً".. تحذير عن ثغرات بمنتجات "غوغل" و"الأمن السيبراني" يوصي

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن تحذيراً أمنياً "عالياً جداً في الخطورة" قد صدر عن شركة "Google-غوغل".
وأوصى المركز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بتحديثٍ لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات غوغل، وفق ما أصدرته الشركة، داعياً إلى المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google، عبر الرابط الآتي: "https://cert.gov.sa/ar/security-warnings/google-alert43/".
وأبان "الأمن السيبراني"، أنه للتواصل مع المركز يمكن المراسلة عبر الموقع الرسمي: cert.gov.sa، ومن خلال حساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على "تويتر": X @SAUDICERT، وحساب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على "تويتر": X @NCA_KSA.