يجعل من الصعب على المحتالين الاتصال بك.. تحديث جديد وهام من "واتساب"

أطلق "واتساب" اليوم ميزة جديدة تسمى Silence Unknown Callers (إسكات المتصلين غير المعروفين)، بعد تداول العديد من عمليات الاحتيال المقنعة على البرنامج في الأشهر الأخيرة.
ويوحي الاسم، بأن الأداة ستقوم تلقائيًّا بحجب الرسائل غير المرغوب فيها والخداع والمكالمات من أشخاص مجهولين على "واتساب".
وأوضح "واتساب" في إحدى المدونات أن "Silence Unknown Callers مصمم لمنحك مزيدًا من الخصوصية والتحكم في مكالماتك الواردة".
ويُعد Silence Unknown Callers أحد تحديثين جديدين يتم إطلاقهما اليوم لتحسين الخصوصية على "واتساب".
ويمكن تنشيط التحديث وفق "روسيا اليوم" من خلال فتح تطبيق "واتساب" والنقر فوق الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.
اضغط على الخصوصية، ثم المكالمات. سيتم منحك الآن خيار التبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل Silence Unknown Callers.
وإذا اخترت تنشيط هذه الميزة، فسيتم تلقائيًّا إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.
وأوضح "واتساب" أن هذه المكالمات لن تصدر رنينًا على هاتفك؛ ولكنها ستكون مرئية في قائمة مكالماتك، في حال اتضح أنها شخص مهم.
وأطلق "واتساب" أيضًا أداة فحص الخصوصية الجديدة اليوم "للمساعدة في التأكد من معرفة الجميع بخيارات الحماية" على التطبيق.
وترشد الميزة المستخدمين خطوة بخطوة، عبر إعدادات الخصوصية المهمة التي يمكنهم اختيار تفعيلها على حساباتهم، وضمن إعدادات الخصوصية.. حدد ببساطة "بدء الفحص"، وستتمكن من استكشاف خيارات الخصوصية الخاصة بك.
ومن المحتمل أن يرحّب مستخدمو "واتساب" بالأدوات الجديدة.