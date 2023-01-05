"سوني" تكشف النقاب عن "مشروع ليوناردو"... ماذا يقدم لعشاق "بلايستيشن 5"

كشفت شركة "سوني" اليابانية النقاب عن "مشروع ليوناردو"، الذي يقدم أدوات استثنائية لعشاق منصة ألعابها "بلايستيشن 5".
وأوضحت "سوني" أن مشروع ليوناردو، سيقدم مجموعة من أدوات التحكم تساعد ذوي الإعاقة على لعب والاستمتاع بـ"بلايستيشن 5".
يقدم مشروع ليوناردو، مجموعة من لوحات الألعاب الإدارية المبطنة بأزرار وطرق إدخال اتجاهية، كلها قابلة للتخصيص.
وأشارت سوني إلى أن أدوات تحكم بلايستيشن 5، سيعمل بصورة خارجية عن المنصة، ويقدم لوحة ألعاب مثالية خاصة بتعيين الأزرار وتبديل أجزاء الأجهزة وإنشاء ملفات تعريف مميزة وإقرانه بوحدات تحكم "ديوال سينس" الشهيرة.
يشتمل الجهاز على أربعة منافذ AUX مقاس 3.5 مم لاستيعاب مجموعة متنوعة من ملحقات ومفاتيح الوصول الحالية، وتقع وحدة التحكم نفسها بشكل مسطح على طاولة أو يمكن تركيبها على حامل ثلاثي القوائم.