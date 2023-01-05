"سوني" تكشف النقاب عن "مشروع ليوناردو"... ماذا يقدم لعشاق "بلايستيشن 5"

يشتمل الجهاز على أربعة منافذ AUX مقاس 3.5 مم لاستيعاب مجموعة متنوعة من ملحقات ومفاتيح الوصول الحالية، وتقع وحدة التحكم نفسها بشكل مسطح على طاولة أو يمكن تركيبها على حامل ثلاثي القوائم.