منصة الدفع الرقمي "إي باي" ستدفع غرامة 3 ملايين دولار بسبب قضية تحرُّش بمدونين

وأعلنت "إي باي" أنها طردت الموظفين المعنيين، بعد وقتٍ قصيرٍ من وقوع تلك الحوادث، كما صدر في عام 2021، حكمٌ بالسجن على الموظف فيليب كوك؛ لمدة 18 شهراً، وفي العام التالي حُكم على باو بالسجن 5 سنوات تقريباً.