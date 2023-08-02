ماسك يُقاضي منظمة بحثية انتقدت منصة "إكس"

ورفع ماسك القضية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية بولاية كاليفورنيا، وتطالب الدعوى بتعويضات مالية، لم يتم تحديدها، زاعمة أن ادعاءات المركز كلّفت شركته عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الإعلانات المفقودة، واتهم المركز بأن له علاقات بمسؤولين في دول أجنبية مستفيدين من شركات إعلانية قد تكون منافسة.