مشروع قانون أمريكي قد يتسبّب في حظر "تيك توك" أو يجبر الصين على بيعه

وانتقدت رئيسة اللجنة تعبئة "تيك توك" مستخدميها، وهو ما ردّت عليه المنصة: "لماذا يشتكي أعضاء الكونجرس من الاستماع إلى ناخبيهم؟ مع احترامي، أليست هذه وظيفتهم؟".