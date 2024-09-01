شعار فيسبوك باللون الأسود.. "ميتا" تكشف سر التغير المفاجئ

وحسب موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، أكد ديف أرنولد، مدير الاتصالات في شركة "ميتا"، في تصريح رسمي، أن ما حدث كان نتيجة خلل تقني غير مقصود، قائلًا: إن ما حدث "كان نتيجة مشكلة فنية وقد تم حلها.. سيرى المستخدمون أن الخلل زال عند تحديث التطبيق".