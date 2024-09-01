شعار فيسبوك باللون الأسود.. "ميتا" تكشف سر التغير المفاجئ

لاحظ مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر، فيسبوك مؤخرًا أن رمز التطبيق ظهر على غير العادة باللونين الأسود والأزرق؛ مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تخطط لتغيير جذري في هوية التطبيق البصرية.
وأفاد عدد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنهم لاحظوا ظهور النسخة الجديدة من أيقونة فيسبوك؛ في حين لم يرصد آخرون أي تغيير في تصميم الرمز الذي ظل باللونين الأزرق والأبيض التقليديين.
وعلى منتدى "Reddit" المخصص لمستخدمي نظام "iOS" تداول الأعضاء الصور والتجارب؛ حيث كان هناك انقسام واضح بين من حصلوا على الأيقونة الجديدة ومن لم يلاحظوا أي تغيير.
وحسب موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، أكد ديف أرنولد، مدير الاتصالات في شركة "ميتا"، في تصريح رسمي، أن ما حدث كان نتيجة خلل تقني غير مقصود، قائلًا: إن ما حدث "كان نتيجة مشكلة فنية وقد تم حلها.. سيرى المستخدمون أن الخلل زال عند تحديث التطبيق".
وبذلك وضعت شركة "ميتا" حدًّا للتكهنات التي انتشرت بين المستخدمين حول إمكانية وجود تحديث شامل لهوية التطبيق البصرية.
وأثار ظهور الأيقونة "الجديدة" موجة من التكهنات حول احتمال أن يكون فيسبوك بصدد إعادة تصميم شاملة تتماشى مع التوجهات الحديثة، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الشركة الأم "ميتا"، سواء من حيث تطور المنتجات أو التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والمنافسة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل غوغل ومايكروسوفت.
ومع ذلك؛ فإن التوضيح الرسمي من "ميتا" يضع حدًّا لهذه التكهنات؛ مؤكدًا أن الشركة لا تزال ملتزمة بتصميمها التقليدي الذي حافظت عليه طوال العقدين الماضيين، وأن ما حدث لا يعدو كونه خللًا تقنيًّا تم التعامل معه بسرعة.