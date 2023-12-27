"أمازون برايم" ستبدأ بعرض إعلانات على حسابات مستخدميها بدءًا من هذا التاريخ

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنه سيتعيّن على المستخدمين دفع مبلغ إضافي إذا كانوا يريدون عدم مشاهدة أي إعلانات تجارية على حسابهم، وإلا ستبدأ المنصة في عرضها بدءًا من 29 يناير المقبل في بعض الدول، وبدءًا من فبراير المقبل في دول أخرى.