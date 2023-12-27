"أمازون برايم" ستبدأ بعرض إعلانات على حسابات مستخدميها بدءًا من هذا التاريخ

بدأت شركةُ "أمازون" الأمريكية في إخطار مشتركي منصّتها للفيديوهات "برايم فيديو" بأنها ستبدأ بعرض إعلانات على حساباتهم.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنه سيتعيّن على المستخدمين دفع مبلغ إضافي إذا كانوا يريدون عدم مشاهدة أي إعلانات تجارية على حسابهم، وإلا ستبدأ المنصة في عرضها بدءًا من 29 يناير المقبل في بعض الدول، وبدءًا من فبراير المقبل في دول أخرى.
وقالت "أمازون" في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الشركة إلى العملاء: إنها ستبدأ في عرض "إعلانات محدودة" مع أفلام وعروض خدمتها بدءًا من 29 يناير.
وسيتعيّن على أولئك الذين يريدون الاحتفاظ بحساباتهم خالية من الإعلانات، دفع رسوم إضافية قدرها 3 دولارات شهريًّا، بالإضافة إلى اشتراكهم في "برايم"، أو عضويتهم المستقلّة في "برايم فيديو" بقيمة 9 دولارات شهريًّا.
وأعلنت الشركة لأول مرة أنها ستعرض الإعلانات بمحتواها، وأن المناطق الأولية التي ستتأثّر هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكندا، في سبتمبر الماضي.
وسيتعيّن على العملاء في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا، اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا سيتحمّلون الإعلانات التي تقدمها، أو يدفعون المزيد بحلول أواخر العام المقبل.
وذكرت "أمازون" في ذلك الوقت أنها تهدف إلى "الحصول على إعلانات أقلّ بكثير من التلفزيون الخطي ومقدّمي خدمات البث التلفزيوني الآخرين".
وأوضحت أيضًا أن تقديم الإعلانات إلى خدمتها وفرض رسوم إضافية مقابل تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات؛ سيساعدها على الاستثمار "في محتوى مقنع ومواصلة زيادة هذا الاستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن".
أخبرت الشركة المشتركين أنهم سيبدؤون تلقائيًّا في رؤية الإعلانات بحلول نهاية شهر يناير، وسيتم ربطها بموقع ويب يمكنهم من خلاله الدفع مقابل المشاهدة الخالية من الإعلانات. وفي صفحة معلومات حول التغيير، أوضحت أمازون أنها لن تعرض إعلانات ذات محتوى مستأجر أو تم شراؤه.
وقالت أيضًا: إن بورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية، وغوام، وجزر ماريانا، وساموا الأمريكية؛ مستبعدة من الطرح في الوقت الحالي.