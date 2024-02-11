"ميتا" تصدر بياناً بشأن "المحتوى السياسي" على "إنستجرام" و"ثريدز"

وسيتم تطبيق التغيير، الذي سيتم طرحه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، على الحسابات العامة في الأماكن التي تقترح فيها خوارزميات توصية "ميتا" محتوى أو منشورات، مثل "رييلز" أو "إكسبلور" على "إنستجرام" أو المستخدمين المقترحين على "ثريدز".