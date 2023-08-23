مفاجأة غير سارة.. تخيل كم سيبلغ سعر هاتف "آيفون 15" الجديد؟

ومع التكنولوجيا المضافة، سيكون التحول إلى التيتانيوم مثاليًّا؛ ففي حين أن التيتانيوم ينافس الفولاذ في القوة؛ فإنه يمكن أن يكون أخف بنسبة تصل إلى 45%؛ مما قد يجعل حمل هذه النماذج أسهل بكثير.