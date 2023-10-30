8 مهام رئيسية ستركز عليها بريطانيا استثماراتها في إمكانيات الذكاء الاصطناعي... علاج السرطان والخرف

ومضى قائلاً: "هذا بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزناه بالفعل في نشر الذكاء الاصطناعي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث توجد أدوات الذكاء الاصطناعي الآن في أكثر من 90٪ من شبكات السكتة الدماغية في إنجلترا - مما يقلل الوقت الذي يستغرقه ضحايا السكتة الدماغية للحصول على العلاج في بعض الحالات إلى النصف، مما يساعد على خفض أوقات الانتظار."