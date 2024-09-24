"روبوت دردشة" ميتا سيحصل على أصوات المشاهير.. ما التفاصيل؟

وأوضحت المصادر أن "ميتا" تعمل حاليًا على إبرام صفقات مع عدد من المشاهير مثل: (جودي دينش، وكريستين بيل، وجون سينا)، للحصول على أصواتهم واستخدامها ضمن روبوت الدردشة الجديد الذي تعمل على تجهيزه مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.