"روبوت دردشة" ميتا سيحصل على أصوات المشاهير.. ما التفاصيل؟

قالت مصادر من داخل شركة "ميتا" الأمريكية إنها تعمل حاليًا على منح "روبوت الدردشة" الخاص بها أصوات المشاهير.
وأوضحت المصادر أن "ميتا" تعمل حاليًا على إبرام صفقات مع عدد من المشاهير مثل: (جودي دينش، وكريستين بيل، وجون سينا)، للحصول على أصواتهم واستخدامها ضمن روبوت الدردشة الجديد الذي تعمل على تجهيزه مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت المصادر أن "ميزة الصوت الجديدة" ستوفر للمستخدمين خيار اختيار صوت لمساعد "ميتا" الرقمي المماثل لتطبيق "شات جي بي تي" من قائمة ستضم عددًا من المشاهير، بالإضافة للعديد من خيارات الصوت العامة.
ومن المتوقع أن تكشف ميتا عن ميزات الصوت الجديد في مؤتمر "كونيكت" السنوي الذي سيبدأ يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تكشف ميتا في مؤتمرها أيضًا عن أول نسخة من نظارات الواقع المعزز هذا العام، والتوقيت الذي ستطرح خلاله النظارة بالأسواق.
وتشير المصادر إلى أن أصوات المشاهير ستصل لروبوت الدردشة بالولايات المتحدة والأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية عبر مجموعة تطبيقات "ميتا"، والتي تشمل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب".