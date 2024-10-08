7 نقاط ضَعف عالية الخطورة.. الكشف عن تفاصيل تحذير سيبراني يهدد 500 مليون هاتف عبر العالم

وتشير الإحصائيات إلى أن توقف أندرويد عن تقديم تحديثات أمنية للأجهزة الأقدم، قد يعرّض أيضًا ما لا يقل عن 500 مليون جهاز للخطر؛ خاصة وأن هناك 4% من أجهزة أندرويد الموجودة في العالم لا تزال تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9" الذي تَوقفت الشركة عن دعمه منذ عام 2021، كما أن هناك 5% لا يزال يستخدمون "أندرويد 11" الذي انتهى دعمه في فبراير من هذا العام.