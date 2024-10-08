7 نقاط ضَعف عالية الخطورة.. الكشف عن تفاصيل تحذير سيبراني يهدد 500 مليون هاتف عبر العالم

كشفت تقارير صحفية عالمية، عما وصفته بـ"التهديد عالي الخطورة" الذي يهدد نحو 500 مليون هاتف عبر العالم.
وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها، أن تحديث أمان "أندرويد" عن شهر أكتوبر، كشف عن 7 نقاط ضَعف عالية الخطورة، قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على أي جهاز أندرويد، وقد تجعل هذه الأجهزةَ معرضة لخطر الاختراق السيبراني بصورة كبيرة.
وأشارت المجلة إلى أن التأخير المفاجئ لتحديثات نظام "أندرويد 15"، أكد أن هناك ثغرات خطيرة اكتشفتها الشركة الأمريكية، أبرزها اثنتان خطيرتان من "كوالكوم"، وهي سبب تأخير التحديث الأمني لشهر سبتمبر.
وتحذر المجلة من أن عدم تحميل تحديثات أندرويد الأمنية الأخيرة، قد يجعل جهاز صاحبه معرضًا بصورة كبيرة لخطر الاختراق السيبراني.
وتشير الإحصائيات إلى أن توقف أندرويد عن تقديم تحديثات أمنية للأجهزة الأقدم، قد يعرّض أيضًا ما لا يقل عن 500 مليون جهاز للخطر؛ خاصة وأن هناك 4% من أجهزة أندرويد الموجودة في العالم لا تزال تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9" الذي تَوقفت الشركة عن دعمه منذ عام 2021، كما أن هناك 5% لا يزال يستخدمون "أندرويد 11" الذي انتهى دعمه في فبراير من هذا العام.
وحذّرت الإحصائية من أن حوالى 25% من أجهزة أندرويد الموجودة في العالم، تعمل بإصدارات منتهية الصلاحية؛ وهو ما يصل إلى نحو 750 مليون هاتف من أصل 3 مليارات هاتف حول العالم.