"آبل" تتحدّث عن ثغرة في هواتف "آيفون".. ما علاقتها بعلم فلسطين و"القدس"؟

وأوضحت "آبل"، وفقًا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن ما ظهر لمستخدمي هواتف "آيفون" من رمز تعبيري يمثل علم فلسطين عند كتابة كلمة "القدس" في الرسائل النصية، ليس إلا ثغرة تقنية ستقوم بمعالجتها.