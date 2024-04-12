"آبل" تتحدّث عن ثغرة في هواتف "آيفون".. ما علاقتها بعلم فلسطين و"القدس"؟

تحدّثت شركة "آبل" الأمريكية عن ثغرة تقنية في هواتف "آيفون"، تسبّبت في اتهامها بالتحيُّز ضدّ إسرائيل.
وأوضحت "آبل"، وفقًا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن ما ظهر لمستخدمي هواتف "آيفون" من رمز تعبيري يمثل علم فلسطين عند كتابة كلمة "القدس" في الرسائل النصية، ليس إلا ثغرة تقنية ستقوم بمعالجتها.
وجاء ردّ "آبل" بعد اتهامها بالتحيز ضد إسرائيل وسط الحرب المستمرة في غزة.
وقالت "آبل": إن الرمز التعبيري المقترح في لوحة مفاتيح آيفون عند كتابة رسالة ليس مقصودًا، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاحه في التحديث التالي لنظام تشغيل الهاتف "آي أو إس".