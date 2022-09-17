تطبيق "لاست باس" تَعَرّض لهجوم سيبراني وبيان من الشركة بشأن بيانات المستخدمين

أقر تطبيق "لاست باس" لإدارة كلمات المرور، بتعرضه لهجوم سيبراني، وأصدر بيانًا بشأن تعرض بيانات مستخدميه السرية للاختراق.
وطمأنت "لاست باس" أن بياناتهم لم تتعرض للاختراق، خلال الهجوم السيبراني الذي تعرضت له خوادمها أغسطس الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "لاست باس"، كريم توبا: إن تحقيق الشركة مع شركة الأمن السيبراني "مانديانت"، كشف أن الهاكرز تمكنوا من الوصول الداخلي إلى أنظمتها لمدة 4 أيام.
وأوضحوا أن الهاكرز تمكنوا من سرقة بعض التعليمات برمجية المصدر والمعلومات التقنية الخاصة بالتطبيق؛ لكن وصولهم كان مقصورًا على بيئة تطوير الخدمة غير المتصلة ببيانات العملاء والأقبية المشفرة.
وأشار "توبا" إلى أن "لاست باس" ليس لديه وصول إلى كلمات المرور الرئيسية للمستخدمين، وهي ضرورية لفك تشفير خزائنهم.
وقال الرئيس التنفيذي إنه لا يوجد دليل على أن هذا الحادث "ينطوي على أي وصول إلى بيانات العملاء أو خزائن كلمات المرور المشفرة".