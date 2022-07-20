"جوجل" تبدأ في اختبار الجيل الجديد من نظارات الواقع المعزز.. هذه ميزاته

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عن بدء اختباراتها الميدانية للجيل الجديد من نظارات الواقع المعزز الخاصة بها في أغسطس المقبل.
وسيبدأ موظفو جوجل -بحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة- في اختبار النظارات ميدانيًّا بدءًا من أغسطس.
وقال مدير منتجات الواقع المعزز في جوجل، جوستون باين، في منشور عبر المدونة الرسمية لجوجل: "ستسمح لنا اختبارات العالم الحقيقي بفهم أفضل لكيفية مساعدة هذه الأجهزة للأشخاص في حياتهم اليومية".
وتابع: "بينما نطور تجارب مثل التنقل في الواقع المعزز؛ سيساعدنا ذلك في أخذ عوامل مثل الطقس والتقاطعات المزدحمة في الاعتبار، والتي قد يكون من الصعب -وأحيانًا المستحيل- إعادة إنشائها بالكامل في الداخل".
ولفتت الشركة إلى أن الاختبارات ستكون مقصورة على بعض عشرات من الأشخاص من موظفي جوجل والمختبرين الموثوق بهم، لعدم تسريب أسرار هذه النظارة الرائدة.
ووفقًا لمصادر خاصة بموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص؛ سيتم تجهيز النماذج الأولية بكاميرات وميكروفونات وشاشات عرض داخل العدسة، كما ستقوم جوجل بتقييم الاستشعار الصوتي والمرئي لوظائف مثل الترجمة والنسخ والتنقل.
وزعمت المصادر أن ما تم تسريبه حتى الآن حول هذه النظارات، أن ميزاتها محدودة حتى الآن؛ ربما لأنها في مرحلة الاختبار فقط؛ حيث إنها لن تلتقط الصور أو مقاطع الفيديو، على الرغم من أن جوجل ستستخدم بيانات الصورة لترجمة النص وعرض الاتجاهات.
ووعدت جوجل بأن جميع الصور والمقاطع التي ستستخدمها، ستكون لأغراض البحث فقط، وسيتم إزالتها بعد مرور 30 يومًا من انتهاء الاختبارات، كما سيتم إزالة أي صور أو مقاطع تحتوي على معلومات حساسة -مثل وجود أو أرقام تراخيص سيارات- مباشرة من النظارات.