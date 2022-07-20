"جوجل" تبدأ في اختبار الجيل الجديد من نظارات الواقع المعزز.. هذه ميزاته

وزعمت المصادر أن ما تم تسريبه حتى الآن حول هذه النظارات، أن ميزاتها محدودة حتى الآن؛ ربما لأنها في مرحلة الاختبار فقط؛ حيث إنها لن تلتقط الصور أو مقاطع الفيديو، على الرغم من أن جوجل ستستخدم بيانات الصورة لترجمة النص وعرض الاتجاهات.