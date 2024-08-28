اختراع جديد يجمع إشارات "واي فاي" و"البلوتوث" المحيط لتشغيل الأجهزة الصغيرة

وتعمل التقنية الجديدة على استقبال الهوائيات المستقيمة والموجات الكهرومغناطيسية الموجودة في إشارات التردد اللاسلكي مثل "واي فاي" أو "بلوتوث"، أو أطوال موجية مختلفة من الضوء، وتلتقطها ككهرباء عبر الهوائي، ثم يحول الجهاز هذا إلى كهرباء تيار مستمر من خلال دائرة المقوم الخاصة به.