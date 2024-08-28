اختراع جديد يجمع إشارات "واي فاي" و"البلوتوث" المحيط لتشغيل الأجهزة الصغيرة

تمكّن مجموعة من العلماء من التوصل إلى اختراع جديد لجمع إشارات "واي فاي" و"البلوتوث" المحيطة والمهدرة إلى كهرباء يمكنها أن تشغيل الأجهزة الصغيرة.
واستخدم العلماء، بحسب ما نشر موقع "لايف ساينس" العلمي المتخصص، نوعًا جديدًا من الهوائيات، لجمع إشارات الراديو المهدرة وتحويلها إلى كهرباء يمكنها تشغيل الأجهزة الصغيرة، مثل أجهزة استشعار الضوء أو مكونات الشبكة.
ويمكن للجهاز الجديد تحويل حتى أضعف الموجات الكهرومغناطيسية إلى كهرباء.
وابتكر الباحثون "مصححًا" شديد الحساسية، وهو مكوّن يستغل غرائب الفيزياء الكمومية لتحويل الطاقة الكهرومغناطيسية بكفاءة إلى كهرباء تيار مستمر، واستخدم الباحثون هذا النهج الجديد لالتقاط الإلكترونات لتشغيل ميزان حرارة تجاري.
وتعمل التقنية الجديدة على استقبال الهوائيات المستقيمة والموجات الكهرومغناطيسية الموجودة في إشارات التردد اللاسلكي مثل "واي فاي" أو "بلوتوث"، أو أطوال موجية مختلفة من الضوء، وتلتقطها ككهرباء عبر الهوائي، ثم يحول الجهاز هذا إلى كهرباء تيار مستمر من خلال دائرة المقوم الخاصة به.