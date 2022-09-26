مصادر: أزمات تقنية وهندسية تُعيق تحديث خدمات "أبل باي"

وكان من المتوقع أن يصل تحديث "أبل باي" بجانب تحديث "آي أو إس 16"؛ لكن المصادر قالت لشبكة "بلومبرج" الأمريكية إن مشاكل تقنية وهندسية أعاقت وصول هذا التحديث، ليصل في الربيع المقبل.