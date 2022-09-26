مصادر: أزمات تقنية وهندسية تُعيق تحديث خدمات "أبل باي"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أن أزمات تقنية وهندسية تُعيق تحديث خدمات "أبل باي" حتى العام المقبل 2023.
وكان من المتوقع أن يصل تحديث "أبل باي" بجانب تحديث "آي أو إس 16"؛ لكن المصادر قالت لشبكة "بلومبرج" الأمريكية إن مشاكل تقنية وهندسية أعاقت وصول هذا التحديث، ليصل في الربيع المقبل.
وذكرت المصادر أن أبل تواجه تحديات فنية كبيرة في تنفيذ خدمات الدفع المسبق؛ وهو ما جعلها تنشئ شركة تابعة تسمى "أبل فاينانسنج" لإجراء فحوصات الائتمان وموافقات العملاء.
ولفتت المصادر إلى أن أبل ترى أن الخدمات المالية جزء مهم من مستقبلها، لذلك تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الخدمات.