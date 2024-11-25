ضمن حملتها لمحاربة الاحتيال.. "ميتا" تحذف مليوني حساب مزيف

أقدمت شركة "ميتا- بلاتفورمز" الأمريكية، على حذف مليوني حساب مزيف تابعة لجهات احتيالية منظمة بمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب المملوكة للشركة؛ وذلك ضمن حملتها الواسعة لمحاربة الاحتيال الإلكتروني.
وأوضحت الشركة -وفقًا لمجلة "Forbes" العالمية- أن الحملة استهدفت الحسابات المزيفة والوهمية النشطة في 5 دول حول العالم، والتي شملت دول: الإمارات، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، والفلبين.
وأضافت أن الجهات المالكة لتلك الحسابات، تنفّذ عمليات احتيالية عبر منح المستخدمين عروضًا ومكاسب وهمية نظير الاستثمار في العقارات والعملات المشفرة وتداول الأسهم؛ حيث شكّلت ميتا فريقًا متخصصًا لمنعها من إنشاء حسابات جديدة.
ولفتت إلى أن هذه الحسابات الاحتيالية، تتواصل عادةً مع الضحايا عبر منصاتها، قبل استدراجهم إلى تطبيقات العملات المشفرة أو مواقع احتيال خارجية؛ مما يمكّنهم من السيطرة على العملية الاحتيالية بشكل أكبر.