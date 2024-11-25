ضمن حملتها لمحاربة الاحتيال.. "ميتا" تحذف مليوني حساب مزيف

ولفتت إلى أن هذه الحسابات الاحتيالية، تتواصل عادةً مع الضحايا عبر منصاتها، قبل استدراجهم إلى تطبيقات العملات المشفرة أو مواقع احتيال خارجية؛ مما يمكّنهم من السيطرة على العملية الاحتيالية بشكل أكبر.